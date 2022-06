Casos de Covid têm alta de 131% no Hospital Vila Nova Star, em SP

Ao longo do mês de abril, apenas duas pessoas foram hospitalizadas em decorrência da infecção pelo coronavírus

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O Hospital Vila Nova Star, localizado na zona sul de São Paulo, registrou uma alta de 131% no índice de positividade entre pacientes testados para a Covid-19 no último mês. Em abril, o total de infectados representava um quinhão de 16% entre as amostras analisadas. Já em maio, esse número saltou para 37%.

A unidade, que pertence à Rede D’or e é voltado para a classe A, ainda registrou um total de internados pelo novo coronavírus cinco vezes maior no mês de maio, com dez internações causadas pela Covid-19.

Ao longo do mês de abril, apenas duas pessoas foram hospitalizadas em decorrência da infecção pelo coronavírus.

Por ora, o perfil das internações no Vila Nova Star tem sido composto por quadros de menor gravidade.

“Apesar do aumento nas internações e atendimentos, temos observado que os pacientes no geral estão apresentando quadros bem mais leves, com um perfil de gravidade bastante distinto do que em outros momentos da pandemia”, afirma o diretor-geral do Vila Nova Star, o médico Pedro Loretti.