Caso Marielle Franco: PF cumpre mandado de prisão contra ex-bombeiro

Suel já havia sido condenado em 2021 a quatro anos de prisão por atrapalhar as investigações, mas cumpria a pena em regime aberto

Na manhã desta segunda-feira (24), a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro deflagraram a Operação Élpis, primeira fase da investigação que apura os homicídios da Vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, além da tentativa de homicídio da assessora Fernanda Chaves, em caso ocorrido em março de 2018, no Rio de Janeiro, e segue sem conclusão.

Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão na cidade do Rio de Janeiro-RJ e região metropolitana.

Uma entrevista coletiva para mais informações está marcada para às 11h, no auditório principal da Superintendência da PF, na Praça Mauá-RJ.

Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, comemorou a operação da Polícia Federal por meio de seu Twitter.

Semana começando bem, na luta pela Justiça e contra a impunidade. Que Deus siga protegendo os trabalhos dos nossos policiais sérios, em favor do Brasil. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) July 24, 2023

O ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel, foi preso. Ela já havia sido condenado em 2021 a quatro anos de prisão por atrapalhar as investigações, mas cumpria a pena em regime aberto. De acordo com a investigação, ele era o dono do carro usado para aesconder as armas que estavam no apartamento de Ronnie Lessa, acusado de ser um dos autores do assassinato. Além disso, ele teria ajudado a jogar o armamento no mar.

Suel foi preso em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

