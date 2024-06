Casal é preso no Ceará sob suspeita de desviar doações destinadas ao RS

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS)

Um casal foi preso nesta quinta-feira (13) em Fortaleza sob suspeita de desviar recursos de doações para vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul por meio de chaves Pix.

Os suspeitos, ambos de 50 anos, foram detidos na Operação Dilúvio, realizada pela Polícia Civil do Ceará em conjunto com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

As prisões foram feitas no bairro Montese, em Fortaleza. Documentos, celulares e cartões de crédito foram apreendidos.

As investigações identificaram a abertura de contas bancárias pelo casal com o uso de documentos falsos, bem como a criação de chaves Pix parecidas com as utilizadas em campanhas de arrecadação de doações para as enchentes.

As chaves Pix criadas tinham diferença em apenas um dígito na comparação com as chaves verdadeiras criadas por influenciadores digitais, que arrecadavam recursos para o cuidado de animais resgatados nas enchentes.

Dessa forma, eles recebiam as doações em casos de pessoas que se equivocassem ao digitar os números.

As suspeitas partiram das próprias influenciadoras, que notaram que diversos seguidores estavam relatando doações para um destinatário diferente ao que havia sido anunciado na campanha.

Os investigadores descobriram que o casal foi responsável por criar ao menos 235 chaves Pix distintas, com fraudes em diversas campanhas de arrecadação de donativos.

Durante o mês de maio o casal criou novas chaves Pix todos os dias, sempre a partir de contas abertas com documentos falsos.