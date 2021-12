Casa Verde e Amarela: novo seguro passa a ser exigido

O seguro para danos estruturais agora se torna parte da Casa Verde e Amarela, do governo federal, que financia casas com juros mais baixos

O mercado brasileiro de construção civil dá um grande passo para transparência, segurança e gestão de riscos. Realidade no mundo todo, o seguro para danos estruturais agora se torna parte do Programa Casa Verde e Amarela, do governo federal, que financia casas com juros mais baixos para o público com renda mensal de R$ 2 mil até R$ 7 mil.

Essa exigência está respaldada por instrução normativa do Ministério de Desenvolvimento Regional, de 15 de outubro, que agora contempla todo o Programa e dá maior segurança aos clientes/beneficiários de que os empreendimentos serão construídos com maior qualidade, supervisão e compliance. Reduz-se a probabilidade de obras abandonadas, fora de cronograma ou mal fiscalizadas.

O seguro quinquenal, como popularmente é conhecido, visa justamente evitar a incidência ou falta de comprometimento com anomalias, defeitos ou imperfeições em imóveis, aparentes ou ocultas, por parte das construtoras, em até cinco anos após a entrega do imóvel.

Esse marco histórico, que reduzirá processos na Justiça, já desperta a atenção de toda uma cadeia no entorno. Nesse contexto, a Wiz Corporate, unidade de negócio da Wiz Soluções (WIZS3) especializada em seguros para o segmento pessoa jurídica, por exemplo, já está atuando na colocação deste produto junto às principais seguradoras do mercado, amparando as construtoras vinculadas à Caixa Econômica Federal.

“Todo esse movimento visa uma atuação proativa na mitigação de riscos e assegurar maior qualidade de vida para uma parcela importante da população brasileira“, afirma Caroline Borges, gerente técnica responsável pelo produto na Wiz Corporate.

Para garantir a qualidade no serviço, é necessário utilizar recursos tecnológicos e digitais para acompanhamento em tempo real das obras e vistorias técnicas (com engenheiros). “Atuamos na operacionalização da venda, na colocação da apólice junto às executoras das obras selecionadas pela Caixa e no monitoramento do cumprimento e da conformidade do projeto apresentado”, conclui a diretora Técnica de Operações e Estruturação da Wiz Corporate, Stephanie Zalcman

Estadão Conteúdo