Carro é engolido por cratera durante chuvas em Petrópolis (RJ)

Um morador do bairro de Quissamã, na cidade de Petrópolis, registrou o momento no qual um carro é engolido por uma cratera na Rua Francisco Scali, uma das vias interditadas por causa das fortes chuvas que atingiram a região e deixaram pelo menos cinco mortos na noite de domingo (20).

O local não registrou pontos de alagamento, mas teria registrado a abertura da cratera por causa de um túnel que passa por baixo da rua e liga duas vias da cidade.

“A gente amarrou aqui, mas não está adiantando muito não. Amarramos a roda traseira, tentamos amarrar a roda dianteira. Não é só o patrimônio, aqui para baixo abriu mais seis crateras. Olha como a gente está. Abandonado de novo”, afirma o homem que grava a situação em vídeo.

Além da cratera, o desabamento de um prédio que aparece no vídeo com uma pintura da bandeira do Brasil foi registrado. Segundo a Defesa Civil, ninguém estava dentro do imóvel no momento do desabamento e não há feridos.

Na tarde de hoje, além da Rua Francisco Scali, outras 17 vias estavam interditadas pela prefeitura da cidade. Entre elas, a Estrada do Independência, que teve registro de queda de árvore, e a rua Pedras Brancas, que também teve abertura de cratera.

Petrópolis, que ainda procura quatro desaparecidos das chuvas que deixaram 233 pessoas mortas em 15 de fevereiro, registrou novas ocorrências relacionadas às precipitações neste domingo (20), com mais cinco mortes confirmadas e três pessoas desaparecidas.

No começo da tarde, segundo a Defesa Civil, o acumulado pluviométrico das últimas 24 horas era de 534,6 milímetros. Pelo menos 574 pessoas precisaram ser atendidas em pontos de apoio na cidade, que cancelou as vacinações em postos de saúde e as aulas nestas segunda (21) e terça (22).