Campanha promove mutirões de reconhecimento gratuito de paternidade

Todos os dias, 500 crianças são registradas sem o nome do pai

No Brasil, todos os dias, 500 crianças são registradas sem o nome do pai nos documentos. E para garantir o direito à paternidade, o Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais fez, neste sábado (19), em todo o país, mutirões como parte da campanha Meu Pai tem Nome.

O supervisor de restaurante Patrick de Oliveira foi à Defensoria Pública do Distrito Federal com Heloísa de 5 anos, para fazer o exame de DNA e dar início ao processo de reconhecimento gratuito de paternidade.

A empregada doméstica Marli da Silva, avó de Miguel de 9 anos, também compareceu ao mutirão para incluir o nome do pai da criança na certidão de nascimento.

De janeiro a 11 de agosto deste ano, mais de 110 mil pessoas foram registradas sem o nome do pai, no Brasil. Um aumento de quase 5%, quando comparado ao mesmo período do ano passado.

Após a confirmação da paternidade, a Defensoria Pública também atua para garantir os outros direitos da criança, como visitação e alimentos, é o que destaca o defensor William Lima

A campanha Meu Pai Tem Nome ocorre desde 2019 e não se limita ao registro de pais biológicos. Também é possível fazer a regularização socioafetiva, por adoção, e até um reconhecimento póstumo da paternidade.

Com informações da Agência Brasil