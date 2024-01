Cajamar (SP) enfrenta oscilações de energia mais de 18 horas após queda de torre

Relatos ouvidos pela reportagem e publicações nas redes sociais apontam para problemas, em especial, no bairro da Jordanésia

PEDRO LOBO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Moradores de Cajamar, na região metropolitana de São Paulo, seguem enfrentando oscilações de energia, nesta sexta-feira (19), mais de 18 horas após queda de uma torre de distribuição.

Relatos ouvidos pela reportagem e publicações nas redes sociais apontam para problemas, em especial, no bairro da Jordanésia. Na quinta (18), rajadas de vento que chegaram a 48 km/h derrubaram eucaliptos de grande porte, atingindo uma linha de alta tensão da distribuidora e destruindo uma de suas torres, o que prejudicou o fornecimento de energia elétrica na cidade. Cerca de 15 mil clientes ficaram sem luz.

Procurada, a concessionária Enel afirmou que a interrupção momentânea do fornecimento para alguns clientes é esperada até que as obras de reconstrução da rede sejam concluídas.

“Os impactos no fornecimento podem ocorrer principalmente em função do aumento da demanda de energia em alguns períodos do dia”, afirma a nota da empresa.

A gerência de um supermercado da região relatou a necessidade de uso de um gerador desde a noite de quinta-feira até esta tarde, para garantir o funcionamento da unidade. Quedas e picos na energia elétrica têm sido notados desde a manhã.

O mesmo foi percebido em uma loja de eletrônicos, a Edan Informática, também no Jordanésia. “Desde que começamos os trabalhos hoje, a energia tem oscilado bastante, cerca de três ou quatro vezes. E como somos uma empresa de tecnologia, dependemos muito e também vamos verificando a qualidade da energia entregue”, conta Gabriel Gilha, 26, funcionário do local.

As reclamações passam por tomadas 220V em voltagem errada, muitas vezes baixa e energia elétrica indo e voltando.

A oscilação também afetou uma produtora de vídeo do bairro, a Studio D Produções, que ficou sem energia elétrica entre às 15h30 e 16h20, aproximadamente. Diretora de marketing, Larissa Barusso, 27, conta que os testemunhos da vizinhança têm sido parecidos, alguns sem problemas e outros com instabilidades durante o dia todo.