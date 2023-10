Cachorro ajuda dono, que estava com hipotermia, a se esquentar

Até agora, 60 cidades catarinenses decretaram situação de emergência, e 131 informaram estragos causados pela chuva

Nos últimos dias, fortes chuvas atingiram Santa Catarina, que sofreu com enchentes. No domingo (8), o Corpo de Bombeiros Militar do estado (CBMSC) resgatou um homem de 40 anos que estava agarrado a um poste, e também seu cachorro, que foi encontrado preso em uma árvore.

Ambos fora salvos e colocados em um bote pelos socorristas. O cachorro então deitou em seu dono, que estava com hipotermia, para ajudá-lo a se esquentar. O homem foi levado ao Hospital Regional Alto Vale, e o cão foi encaminhado para um abrigo da Prefeitura, e deve reencontrar seu tutor quando ele estiver recuperado.

