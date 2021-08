Butantan entrega 10 milhões de doses de vacinas a Saúde

As outras 9,5 milhões de vacinas Coronavac devem ser enviadas aos demais estados nos próximos dias

O Instituto Butantan entregou mais de 10 milhões de doses do imunizante Coronavac ao Ministério da Saúde nesta segunda-feira (30). Dessas, 496 mil devem ficar com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, onde fica a sede do Instituto.

As outras 9,5 milhões de vacinas serão enviadas aos demais estados nos próximos dias, após pactuação entre representantes da União, estados e municípios. Atualmente, a metodologia de distribuição considera a população acima de 18 anos que ainda não foi vacinada com a primeira dose, com o objetivo de tornar a imunização equânime em todo o país.

Do laboratório ao braço, o caminho das vacinas Covid-19 tem um processo de distribuição complexo feito em tempo recorde, respeitando todas as etapas de verificação rígida de qualidade. Confira mais aqui.

Desde o início da campanha nacional de vacinação, em janeiro de 2021, mais de 78,8 milhões de doses da Coronavac foram distribuídas a todas as unidades federativas.

Brasil

O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 230 milhões de doses aos estados. Mais de 129,2 milhões de pessoas foram vacinadas com a primeira dose. O número corresponde a 80,7% da população com mais de 18 anos (160 milhões). Mais de 59 milhões já estão totalmente imunizados com as duas doses ou dose única.

As informações são do Ministério da Saúde