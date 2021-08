Justiça contraria Doria e dá aval para manifestações pró e contra Bolsonaro no mesmo dia em SP

A manifestação do Dia da Independência tem sido vista com ressalvas pelas autoridades devido às ameaças golpistas incentivadas por Bolsonaro

Carolina Linhares

FolhaPress

Apesar da proibição do governador João Doria (PSDB), uma decisão da Justiça nesta segunda-feira (30) garantiu aos grupos de oposição a Jair Bolsonaro o direito de realizar manifestação no vale do Anhangabaú, na capital paulista, no dia 7 de setembro.



No mesmo dia, apoiadores do presidente marcaram um ato na avenida Paulista. A manifestação do Dia da Independência tem sido vista com ressalvas pelas autoridades devido às ameaças golpistas incentivadas por Bolsonaro, além tensão causada pela anunciada presença de policiais militares à paisana no protesto. Diante desse cenário, Doria chegou a afirmar, na semana passada, que manifestações contrárias a Bolsonaro não poderiam ocorrer no dia 7 em nenhum local do estado de São Paulo.



Em sua decisão, o juiz Randolfo Ferraz de Campos foi enfático ao afirmar que “ninguém tem poder para vetar reuniões”. A decisão ainda afirma que o governo de São Paulo deve garantir a segurança dos manifestantes. A proibição de Doria foi atacada por especialistas da área do direito e políticos de partidos de esquerda, que apontaram inconstitucionalidade.



Tanto organizadores dos atos de esquerda como os da direita têm reuniões marcadas com a Polícia Militar para tratar dos protocolos das manifestações. Apesar da separação geográfica, há risco de conflitos entre grupos antagônicos em estações de metrô e praças usadas como ponto de encontro, por exemplo. O cenário deixa em alerta o comando do policiamento e os próprios articuladores de manifestações.



O ato de esquerda, planejado pela Campanha Fora Bolsonaro, foi inicialmente convocado para a própria avenida Paulista. Como uma decisão judicial do ano passado determina o revezamento do local para atos pró e contra Bolsonaro, o entendimento da PM foi o de que era a vez da situação ocupar o espaço.



A campanha contestou o entendimento da PM e abriu uma disputa pela Paulista. Depois de pressionar Doria na tentativa de reverter o quadro e fracassar, o grupo desistiu da briga e transferiu a concentração para o Anhangabaú.

Doria, eleito governador em 2018 com a dobradinha “BolsoDoria”, rompeu politicamente com o presidente e quer enfrentá-lo nas eleições presidenciais de 2022.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Doria tem afirmado que as pessoas contrárias a Bolsonaro poderão usar a avenida Paulista para protestar no dia 12, domingo seguinte ao Dia da Independência. Para esse dia está marcado um ato articulado por MBL (Movimento Brasil Livre), VPR (Vem Pra Rua) e líderes de partidos como Novo e PSL.



A iniciativa, ligada a setores da direita, também expressará apoio a uma terceira via para as eleições de 2022, como opção a Bolsonaro a ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O governador paulista busca se colocar como o presidenciável do PSDB e ocupar esse espaço.