Busca por turista desaparecido na Chapada dos Veadeiros chega ao quarto dia

Raul Jiménez, de 30 anos, desapareceu no último sábado, 28, quando o grupo em que estava foi surpreendido por uma tromba d’água

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, reforçado por voluntários do Grupo Voluntário de Busca e Salvamento (GVBS), retoma a busca por turista desaparecido no ribeirão São Miguel, no Distrito de São Jorge, Alto Paraíso de Goiás.

Nessa terça, 31, os bombeiros conseguiram avançar a busca em pontos que eram acessíveis, até então, por conta do alto volume do Ribeirão, provocado pela intensidade das chuvas. “Conseguimos percorrer 10 km sentido rio abaixo”, explicou o Capitão Thiago Wening Barbosa. “Algumas equipes conseguiram descer em pontos mais distantes, utilizando o bote, avançando em pontos de interesse, como ilhas que surgiram no leito do rio”.

O bombeiro completou que, pela probabilidade do tempo se manter estável nesta quarta-feira, a expectativa é de que as equipes consigam avançar ainda mais para novos pontos de busca.

Além das equipes em botes, há mergulhadores realizando a busca submersa em alguns pontos de interesse, além de cães farejadores reforçando a busca terrestre nas margens dos rios. O CBM-GO conta ainda com a utilização de drone de câmera térmica, utilizado em todo o percurso de busca.