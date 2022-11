Brigadeiros, churros e outros doces gigantes estão em festival gastronômico em São Paulo

O evento ainda divide o espaço do Club Homs, na avenida Paulista, com o Big Food Festival e uma feira natalina

Mesmo com a Copa do Mundo se aproximando, fazendo com que as atenções se voltem para os gramados, ainda é possível curtir festivais de comida, exposições e apresentações musicais em São Paulo.

O Big Candy Festival, festival de doces gigantes, é uma das atrações do fim de semana na capital paulista. Prepare o estômago para provar brigadeiros, churros e outras guloseimas em tamanho família. O evento ainda divide o espaço do Club Homs, na avenida Paulista, com o Big Food Festival e uma feira natalina.

A semana também traz a exposição que celebra o centenário do intelectual brasileiro Darcy Ribeiro, novidade no Sesc 24 de Maio. Além disso, o Cine na Praça traz filmes sobre o racismo na sociedade para marcar o mês da Consciência Negra.

Já na área da música, o ator Jarbas Homem de Mello faz apresentação cantando os maiores sucessos da banda britânica Queen. Confira mais detalhes abaixo e se programe para curtir a semana na cidade.

BIG CANDY FESTIVAL

O festival de doces gigantes chega a São Paulo neste final de semana, com brigadeiros, churros e outras guloseimas de tamanho extra. Para acompanhar, terá também o Big Food Festival, em edição pocket, que apresenta o SanduBaca, um sanduíche com Catupiry e massa empanada, além da maior coxinha do Brasil, de 20 kg. O Club Homs ainda recebe uma feira natalina, com opções para presentear, na ocasião.

Club Homs – av. Paulista, 735, Bela Vista, região central. Sáb, (19), das 12h às 20h e dom. (20), das 11h às 19h. Grátis

CINE NA PRAÇA

O evento traz filmes sobre temática de orgulho e igualdade racial para marcar o Mês da Consciência Negra, com sessões às quintas-feiras no Parque do Povo, em Pinheiros. O longa “Medida Provisória”, de Lázaro Ramos, será exibido no dia 17, e “O Ódio que Você Semeia”, com Amanda Stenberg, no dia 24.

Parque do Povo – av. Henrique Chamma, 420, Pinheiros, região oeste. Qui., dias 17 e 24/11,, às 19h. Grátis

CORO NA CAPITAL

O corpo artístico da Fundação Osesp, sob o comando do maestro William Coelho, faz a última apresentação do Coro na Capital, uma série de concertos gratuitos realizados ao longo de 2022, no Clube Hebraica.

Clube Hebraica – r. Hungria, 1.000, Pinheiros, região oeste. Sáb. (19) às 20h30. Grátis. osesp.art.br

JARBAS HOMEM DE MELLO CANTA QUEEN

O ator, cantor e bailarino Jarbas Homem de Mello faz homenagem à banda britânica Queen. Ele traz sua interpretação vocal e teatral dos maiores sucessos do grupo, em apresentação dirigida por Ciro Barcelos e figurino de Cláudio Tovar.

Teatro Porto – al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, região central. Quin. (17), às 20h. A partir de R$ 40 em sympla.com