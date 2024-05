BRB promove campanha emergencial SOS Rio Grande do Sul

O BRB, entidade sem fins lucrativos do banco, lançou nesta segunda-feira (6) a campanha emergencial SOS Rio Grande do Sul. A iniciativa foi criada em solidariedade aos brasileiros, vítimas das enchentes no e tem como objetivo arrecadar sabonetes, pasta dental, escovas de dente e absorventes. Todo o material será entregue às regiões afetadas por meio da Força Aérea Brasileira (FAB).

As fortes chuvas no estado já duram 10 dias. Os impactos atingiram diversas regiões do Rio Grande do Sul. As áreas mais afetadas são os vales dos rios Taquari, Caí, Pardo, Jacuí, Sinos, Gravataí, além do Guaíba, em Porto Alegre.

O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, reforça a importância de reunir esforços em prol da população do Estado. “Como banco público, entendemos nosso papel de auxiliar a sociedade no enfrentamento de desafios. E essa calamidade vivida pelo Rio Grande do Sul pede posicionamento urgente de parte de todas as entidades públicas e privadas do nosso país. Essa é a razão de entrarmos para esta corrente do bem que, felizmente, tomou conta do Brasil”, diz.

As doações podem ser entregues em qualquer agência do BRB. A campanha vai até o dia 10 de maio, quando os recursos serão encaminhados às localidades. E a solidariedade dos brasilienses certamente será de grande ajuda.

“Temos certeza de contar com a solidariedade de toda a população do DF para amenizar o sofrimento das pessoas que estão passando por esse momento tão trágico. Convidamos os clientes BRB a se unirem conosco para fazer essas doações chegarem a quem precisa”, finaliza Paulo Henrique.

*Com informações da Agência Brasília.