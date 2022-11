Brasil tem 10 mil casos de varíola dos macacos

De acordo com a Saúde, ao menos 13 pessoas faleceram em decorrência de complicações relacionadas a doença, também logo atrás dos EUA

O Brasil atingiu, ontem (28), a marca de 10 mil casos de varíola dos macacos. Segundo o painel de monitoramento da doença da Organização Mundial da Saúde (OMS), o país está em segundo lugar no ranking de países com mais casos, atrás apenas dos Estados Unidos, com 29 mil infecções.

De acordo com o Ministério da Saúde, ao menos 13 pessoas faleceram em decorrência de complicações relacionadas a doença, também logo atrás dos EUA, com 14 óbitos. Além dos 10 mil, a pasta brasileira ainda trabalha com 3.966 casos suspeitos.

Recuo

Ainda que o número de casos tenha diminuído no mundo, autoridades da saúde afirmam que a ainda há risco de retorno do vírus. “Estamos caminhando para o fim, mas ainda não chegamos lá”, declara o virologista Jean Claude Manuguerra à AFP.

No total, já foram diagnosticados 81 mil casos em todo o mundo.