Corpo de adolescente desaparecida é encontrado carbonizado; homem confessa crime e é preso

Ainda de acordo com a PCGO, o homem já tem passagem por estupro. Ao ser questionado se havia abusado sexualmente de Luana, o homem negou

O corpo da adolescente Luana Marcelo Chaves, de 12 anos, foi encontrado nesta terça-feira (29). A jovem desapareceu no último domingo (27), ao sair para ir à padaria que fica a 400 metros da casa da família, em Goiânia.

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu o ajudante de pedreiro Reidimar Silva, de 31 anos, que admitiu a autoria do crime. O corpo da adolescente carbonizado estava enterrado no quintal da casa do suspeito, que era vizinho da garota.

Com o auxílio de imagens de câmeras de segurança, a polícia conseguiu identificar Reidimar, que estava passando de carro no momento em que a garota saiu de casa. Segundo a mãe de Luana, a diarista Jheiny Hellen, a adolescente saiu de casa sem avisar para ir até o comércio próximo à casa. Filmagens da padaria mostram ela entrando e saindo do local com uma sacola. Ao entrar na rua de casa, porém, o circuito não a mostram mais.

Na tarde de ontem (28), Reidimar foi preso depois de confessar o crime e levado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). Após ser ouvido, foi levado ao Instituto de Criminalistica para ser feita a coleta de material genético.

Veja o momento em que o suspeito admite o crime:

Ainda de acordo com a PCGO, o homem já tem passagem por estupro. Ao ser questionado se havia abusado sexualmente de Luana, o homem negou.”Confirmamos que foi localizado o corpo. A gente queria ter um resultado diferente e achá-la viva, mas localizamos o corpo na residência do suspeito. Desde ontem, a gente estava com essa suspeita, nós cumprimos o mandado de prisão e, em diligência, foi encontrado o corpo da menor na residência do suspeito”, disse a delegada Caroline Borges ao G1.

Para se aproximar da menina, Reidimar afirmou ter uma dívida com os pais de Luana e que ia até a casa deles pagar. “Ela entrou no veículo justamente porque ele usou do argumento que precisava repassar um dinheiro para a mãe. No entanto, ele a levou até a residência dele”, explicou a delegada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao ser questionado sobre a motivação do crime, o suspeito disse que “não sabia” e que estava transtornado por uso de cocaína. O ajudante de pedreiro vai responder judicialmente por sequestro, homicídio e ocultação de cadáver.