Brasil registra primeiro caso de varíola dos macacos em cachorro

O animal começou a apresentar sintomas no dia 13 deste mês, 10 dias após o tutor perceber os primeiros sinais da doença

Pouco mais de uma semana após o primeiro registro de varíola dos macacos em cachorro no mundo, que aconteceu em Paris, na França, o Brasil também registrou um caso. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, o filhote teria sido contaminado por seu tutor, que apresentou a doença no começo do mês.

Esse é o terceiro registro de transmissão humana para animal da doença no mundo. Além do caso na França, outra confirmação também aconteceu nos Estados Unidos.

Segundo informações da Secretaria de Saúde, o animal começou a apresentar sintomas no dia 13 deste mês, 10 dias após o tutor perceber os primeiros sinais da doença. O cachorro estava se coçando bastante, o que ocasionou em lesões no dorso e no pescoço. O resultado positivo veio após exame de biologia molecular (qPCR)

Tutor e animal foram colocados em isolamento e passam bem. Um outro humano, que está em contato com o cachorro, está recebendo monitoramento da Secretaria de Saúde, mas não apresenta sintomas da doença.