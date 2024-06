Brasil Registra 60 milhões de empresas abertas, com apenas 36,35% em atividade

Um levantamento realizado pela BigDataCorp apontou que Brasil atingiu a marca histórica de 60 milhões de empresas abertas. Contudo, apenas 36,35% dessas empresas, cerca de 22 milhões, continuam em atividade. Além disso, a pesquisa ainda revela que a maioria das empresas ativas no país são matrizes (94,50%), enquanto apenas 5,50% são filiais.

As microempresas (ME) predominam entre as empresas ativas, representando 77,9% do total. Dentro desse grupo, os microempreendedores individuais (MEI) destacam-se, respondendo por 75,62% do mercado de microempresas. O capital social declarado pelas empresas ativas no Brasil soma R$ 21 trilhões, um reflexo do investimento dos empreendedores na economia. Considerando todas as empresas já abertas, esse valor sobe para quase R$ 185 trilhões.

Melque Dourado, especialista em gestão de pequenas e médias empresas, oferece orientações valiosas para quem deseja prosperar nesse cenário competitivo. Com mais de 23 anos de experiência, ele destaca a importância da resiliência e do planejamento. “A taxa de mortalidade das empresas nos primeiros anos é alta. É crucial ter um planejamento sólido e resiliência para enfrentar os desafios”, afirma.

Ele também recomenda o MEI como uma estratégia inicial eficaz para testar o mercado com baixo risco. “Com o crescimento, é possível expandir e mudar o enquadramento jurídico”, explica. Setores como o comércio varejista de artigos do vestuário, que lidera o ranking de atividades com mais CNPJs ativos, seguidos pelo comércio de cosméticos e promoção de vendas, são apontados por Dourado como áreas promissoras para investimento.

A expansão geográfica também é uma estratégia recomendada. Estados como Minas Gerais estão emergindo como novos polos de empreendedorismo, superando regiões tradicionais como o Rio de Janeiro. “Explorar novas regiões pode abrir portas para oportunidades inéditas. Minas Gerais, por exemplo, tem mostrado um crescimento significativo”, comenta Dourado.

Além disso, Dourado enfatiza a importância de um capital social adequado para atrair investimentos e fornecer uma base sólida para o crescimento. “Invista no seu negócio de forma estratégica”, aconselha. Planejar além dos primeiros anos e revisar regularmente o plano de negócios são medidas essenciais para alcançar a longevidade empresarial. “Participar de cursos, workshops e eventos do setor pode fazer a diferença na longevidade do seu negócio”, afirma.

Com uma abordagem estratégica, inovação e resiliência, os empreendedores brasileiros podem transformar desafios em histórias de sucesso. “Empreender é uma jornada desafiadora, mas com determinação e a estratégia certa, é possível alcançar o sucesso”, conclui Melque Dourado.