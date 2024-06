Concurso do TRF-5 divulga aprovados; TRF-1 abre inscrição para seleção com salário de até R$ 16 mil

FERNANDO NARAZAKI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O TRF-5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região) anunciou a lista de aprovados do concurso público com 41 vagas para residência judicial para atuar em estados da região Nordeste.

Os aprovados serão convocados de acordo com a disponibilidade do TRF-5. Os residentes receberão uma bolsa auxílio de R$ 2.800 e mais um auxílio-transporte para trabalhar 30 horas por semana.

De acordo com o edital, a permanência no programa de residência terá duração máxima de 36 meses (equivalente a três anos).

O concurso tem prazo de validade de dois anos, que pode ser prorrogado por mais dois anos pelo TRF-5.

CONCURSO DO TRF-1 ABRE INSCRIÇÕES

O TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) abriu as inscrições para concurso público de 17 vagas nessa quarta-feira (19). O prazo vai até 22 de julho e a inscrição deve ser feita neste link no site da FGV (Fundação Getulio Vargas), organizadora do exame.

O processo seletivo terá 6 vagas de analista judiciário e 11 para técnico judiciário, ambos com exigência de curso superior. Os salários variam entre R$ 8.529,65 e R$ 16.035,69, com carga horária de 40 horas semanais.

As vagas serão divididas da seguinte forma:

– Analista judiciário – área administrativa: 1 vaga

– Analista judiciário – arquitetura: 1 vaga

– Analista judiciário – contabilidade: 1 vaga

– Analista judiciário – judiciário: 2 vagas

– Analista judiciário – oficial de Justiça avaliador oficial: 1 vaga

– Técnico judiciário – área administrativa: 7 vagas

– Técnico judiciário – desenvolvimento de sistemas de informação: 2 vagas

– Técnico judiciário – tecnologia da informação: 2 vagas

A taxa de inscrição é de R$ 90 (para técnico judiciário) e R$ 120 (analista judiciário). Os candidatos a analista judiciário farão a prova em 29 de setembro, entre 8h e 13h (horário de Brasília), e o exame para técnico judiciário será no mesmo dia, das 15h às 20h. As provas serão diferentes de acordo com o cargo pretendido.

O prazo de validade do concurso é de dois anos e pode ser prorrogado por mais dois anos.