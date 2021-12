Brasil recebe mais vacinas da Janssen nesta sexta-feira

O lote de 1,4 milhão de doses reforçará os estados e o Distrito Federal na campanha de vacinação

O Brasil vai receber nesta sexta-feira (10) mais 1,4 milhão de doses da Janssen. O lote reforçará os estados e o Distrito Federal na campanha de vacinação.

O imunizante da Janssen foi tratado inicialmente como de dose única. No mês passado, porém, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, declarou que será necessária uma D2 para quem tomou esta vacina. A aplicação deve ocorrer 60 dias após o paciente ter tomado a D1.

Os mais de 6 milhões de brasileiros que se vacinaram com a vacina da Janssen devem tomar uma dose de reforço, do mesmo imunizante, entre dois e seis meses depois da primeira aplicação. A orientação é baseada em estudos científicos que mostram aumento significativo na imunidade após a aplicação de mais uma dose da vacina, principalmente com intervalo mais longo, de seis meses.

Com o reforço de doses da Janssen, o país pode avançar ainda mais na vacinação. Na quinta (9), foi registrada a menor média móvel de óbitos por covid-19 em 2021: queda de quase 15% em comparação aos 14 dias anteriores.