Professores que receberam vacina da Janssen já podem tomar 2ª dose

Educadores que receberam a D1 até 30 de junho podem procurar um dos 28 pontos de vacinação disponíveis nesta sexta (10)

Após a chegada de 10.250 vacinas da Janssen contra a covid-19 no Distrito Federal, a Secretaria de Saúde começa a aplicar segundas doses deste imunizante em professores da capital nesta sexta-feira (10). Estão aptos a receberem a D2 aqueles educadores que tomaram a primeira dose até o dia 30 de junho. Há 28 pontos de vacinação disponíveis para este grupo hoje.

No DF, os professores foram os primeiros a receberem doses da Janssen, já que, àquela altura, a vacina era tida como de dose única, e havia uma mobilização das autoridades para o retorno às aulas presenciais. Desta forma, serão os educadores os primeiros a receberem a D2. “A lógica é seguir a ordem cronológica”, disse o secretário de Saúde, Manoel Pafiadache, em coletiva de imprensa na quinta-feira (9).

Estima-se que há 33 mil professores vacinados com a Janssen. O DF recebeu ontem, porém, 10.250 doses. Assim, serão necessárias novas remessas para imunizar os educadores por completo. Há ainda outros grupos prioritários imunizados com esta vacina, como detentos e pessoas em situação de rua. Ao todo, contando com os docentes, são 58,6 mil pessoas.

A princípio, o imunizante da Janssen foi tratado como de dose única. No mês passado, porém, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, declarou que será necessária uma D2 para quem tomou esta vacina. A aplicação deve ocorrer 60 dias após o paciente ter tomado a D1.

Confira os pontos de vacinação para professores que precisam tomar a D2 da Janssen:

Veja os demais pontos de vacinação para o restante da população local