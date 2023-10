Boulos cancela primeira reunião de campanha após morte de irmão de Sâmia

Boulos faria a primeira reunião de Coordenação Política da pré-candidatura à prefeitura de São Paulo na tarde desta quinta-feira (5)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) cancelou a primeira reunião de pré-campanha após o assassinato do irmão da deputada e colega de partido Sâmia Bomfim (PSOL).

Boulos faria a primeira reunião de Coordenação Política da pré-candidatura à prefeitura de São Paulo na tarde desta quinta-feira (5). Uma coletiva também foi cancelada.

“O encontro será reagendado para uma nova data, que em breve será divulgada. Contamos com a compreensão de todos”, diz a nota.

A decisão foi tomada diante dos acontecimentos trágicos noticiados na manhã desta quinta-feira (5). Aproveitamos para reiterar nossa solidariedade à deputada Sâmia Bonfim ao deputado Glauber Braga e aos familiares das vítimas.

O irmão da parlamentar, Diego Ralf de Souza Bomfim, e os outros dois médicos Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeid estavam em um quiosque quando foram mortos. Uma quarta vítima está internada no Hospital Municipal Lourenço Jorge.

Imagens da câmera de segurança mostram que os bandidos descem de um carro branco, se aproximam das vítimas e atiram. Eles não levam nenhum pertence e nenhum outro cliente do quiosque é ameaçado.

Sâmia e Glauber comentam morte do irmão da deputada no Rio

A deputada Sâmia Bomfim (PSOL) e seu marido, o também deputado Glauber Braga, divulgaram um comunicado no qual dizem que “tudo indica que se trata de uma execução”.

A parlamentar afirmou que está “devastada”. Em julho, a deputada contou à Universa que recebe mensagens de ameaça contra sua família.

Na nota, Sâmia solicitou uma investigação imediata e profunda para esclarecer as circunstâncias que levaram ao crime e para identificar os possíveis suspeitos. A deputada ainda agradeceu as mensagens de apoio recebidas e demonstrou solidariedade às famílias das demais vítimas envolvidas.

Sâmia disse também que entrou em contato com o ministro Flávio Dino para pedir que o caso seja acompanhado pela Polícia Federal. Será investigada a hipótese do crime ter relação com a atuação de Sâmia Bomfim e do marido, o deputado Glauber Braga (PSOL).