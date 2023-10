Yuri José reflete sobre as fases de um relacionamento no single ‘Amor em Alto-Mar’

Faixa já está disponível nas plataformas digitais; clipe será divulgado em 10 de outubro, no canal do artista no YouTube

O cantor e compositor Yuri José lança, nesta quinta-feira (5/10), a faixa “Amor em Alto-Mar”. Com produção musical de Ramiro, a canção já está disponível nas plataformas digitais e ganha videoclipe no canal do artista no YouTube, em 10 de outubro.

Em “Amor em Alto-Mar”, o artista reflete sobre as fases de um relacionamento e as dificuldades do início de um romance. A letra narra a história de um casal que, mesmo passando por diversas dificuldades, escolheu confiar no amor para tentar continuar juntos.

“Essa música é baseada em uma história que aconteceu comigo. A gente se gostava muito, mas não dava certo, sentia que nós dois estávamos um pouco inseguros ainda. Com o passar do tempo, decidimos nos soltar e ‘mergulhar de cabeça’ e tudo deu certo”, conta Yuri.

Com direção de Leonardo Barreto, o audiovisual de “Amor em Alto-Mar” será disponibilizado no canal do artista no próximo dia 10 de outubro. “Do figurino aos cenários, tudo foi pensado para casar bem com a música. Escolhemos gravar o clipe quase todo na praia, para dar continuidade a essa vibe ‘voz e violão’ que a canção tem”, destaca.

Natural de Itapira, no interior de São Paulo, Yuri José escreveu suas primeiras composições ainda na infância, mas só iniciou sua trajetória na música em 2020. Em pouco mais de três anos de carreira, já lançou dois EPs e oito singles, entre eles a faixa “Jogo da Conquista”, disponibilizada em junho deste ano.

“Em 2023 consegui ter uma frequência maior de lançamentos e até o final do ano devem ter outras novidades por aí. Estou me planejando para soltar vários projetos no ano que vem, então os fãs podem aguardar muita coisa legal”, adianta.