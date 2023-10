Vem aí a segunda edição do Influ Bazar

Bazar reúne peças de roupas de personalidades da internet que serão vendidas durante três dias no DF Plaza Shopping, em Águas Claras

A agência Influ Brasília realiza, de sexta (6) a domingo (8), a segunda edição do Influ Bazar, no DF Plaza Shopping, em Águas Claras. O bazar fica disponível das 10h às 22h, nos três dias.

O Influ Bazar reunirá dezenas de peças de influencers digitais de todo o Distrito Federal, com itens femininos, masculinos e infantis. São sapatos, bolsas, acessórios, vestidos, calças, blusas, macacões, blasers, camisetas, casacos, entres outros. Os preços são a partir de R$ 1,00.

A lista de influencers confirmadas conta com Cátia Damasceno, Valéria Lessa, Ray Milhomem, Kelson Miranda, Iza Zicari, Akila Cruz, Lilian Lemos, Kezia Fontenele, Feh Santos, Clecianne Ferreira, Paula Mendes, Nati Nanda, Elis Uchoa, Ceci Lessa, Dalila Mota, Anne Fayna, Amanda Dalprá, Maite Escossia, Amanda Dall’ora, Kely Basílio, Erika Lisboa, Jessica Lourena e Cris Mesquita.

Programação além das compras

Durante os três dias de Influ Bazar, o público terá acesso a uma programação de talks, palestras e workshop. No dia 6, às 16h, quem estiver no bazar poderá acompanhar participar do bate-papo sobre “Looks Sustentáveis” com a Carol Caixeta. No mesmo dia, às 19h, o produtor e jornalista Fernando Lackman dará uma palestra com o tema “Tendências e a Moda Circular”.

Já no dia 7, Fabrício Lourenço ministrará o workshop “Organizando Seu Armário”, a partir das 16h. A programação interativa será encerrada no domingo (8), com a palestra “Vida nova ao que você já tem”, com a Lilian Lemos e Valéria Lessa, às 16h.

Serviço

Influ Bazar

6, 7 e 8 de outubro

Das 10h às 22h

No DF Plaza Shopping (Rua Copaíba, lote 01, Águas Claras – DF, à margem da EPTG)

Entrada franca e classificação indicativa livre

Mais informações: @influbrasilia