Bope faz operação em zona oeste do Rio; escolas suspendem aulas

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – O Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) está fazendo uma operação nesta quinta-feira (30) na comunidade de Vila Aliança, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Há relatos de tiroteio na região desde às 4h30 desta manhã, segundo o Instituto Fogo Cruzado.

De acordo com a Polícia Militar, uma submetralhadora foi apreendida até o momento. Junto com ela, os agentes também encontraram um carregador, munições e rádios de comunicação.

Para impedir a entrada dos agentes, suspeitos teriam colocado fogo em sacos de lixo e pneus com o intuito de formar barricadas, segundo a polícia.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver que ônibus também foram usados para dificultar a passagem pelas ruas da região. Os veículos foram colocados nos cruzamentos da via.

A PM não informou o motivo da operação.

De acordo com o Fogo Cruzado, moradores da Vila Aliança relataram tiros na região por volta das 4h30. No Morro do 48, que fica na região, também houve registro de tiroteio Às 7h.

A operação policial afetou as escolas da região. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, sete escolas suspenderam as atividades, afetando 1.948 alunos. Já da rede estadual de ensino, três unidades tiveram as aulas suspensas.

A região é disputada por grupos traficantes rivais. De acordo com relatos de moradores, eles entraram em confronto na noite de quarta-feira (29).

O Fogo Cruzado registrou o tiroteio por volta das 22h no Morro do 48 e em Santo André, comunidade vizinha.