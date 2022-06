Bombeiros de Brasília vão ao RJ para especialização

O corpo discente é composto por vinte e quatro bombeiros, sendo vinte e dois do Distrito Federal e dois do estado da Paraíba

Vinte e quatro Bombeiros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foram enviados, na última segunda-feira (6), ao estado do Rio de Janeiro. O objetivo é dar continuidade ao processo de especialização em Combate a Incêndio Urbano (9º COI). O treinamento se encerrará no dia 10 de junho de 2022.

A especialização acontece no Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão (CAAMIL), da Marinha do Brasil, na cidade de Niterói. Na ocasião, são apresentadas instruções de combate a Incêndios em embarcações junto à Marinha.

Já na Eletronuclear, na cidade Angra dos Reis, os profissionais receberão instruções a respeito de emergência envolvendo produtos nucleares.

O 9º COI é realizado pelo Grupamento de Combate a Incêndio Urbano (CPCIU), unidade especializada.

O corpo discente é composto por vinte e quatro bombeiros, sendo vinte e dois do Distrito Federal e dois do estado da Paraíba.