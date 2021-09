Baleia de quase 20 metros encalha em praia do Paraná

O animal, um macho adulto de 19,5 metros, foi encontrado pela população local em um estado avançado de decomposição

Uma baleia-fin (Balaenoptera physalus) foi encontrada encalhada na tarde de terça-feira (21) em uma praia da Ilha do Mel, no litoral paranaense. O animal, um macho adulto de 19,5 metros, foi encontrado pela população local em um estado avançado de decomposição.



Esta é a primeira vez que uma baleia dessa espécie encalha no litoral do Paraná, segundo registros do Laboratório de Ecologia e Conservação de Mamíferos e Répteis (LEC) do Centro de Estudos do Mar (CEM) da UFPR (Universidade Federal do Paraná).



“Essa população do Oceano Atlântico Sul ainda é pouco conhecida, a gente demanda muita informação científica, então cada encalhe dessa espécie é uma fonte de informação incrível”, explica a bióloga Camila Domit, coordenadora do LEC.



A equipe do laboratório coletou materiais biológicos para realização da necrópsia, que busca descobrir a causa da morte e a idade do animal. Além disso, as análises podem contribuir para um conhecimento mais aprofundado da espécie.



“Nas coletas que nós fizemos, encontramos uma alteração cardíaca nesse indivíduo e aí precisamos complementar as análises para entender o quanto essa problemática está relacionada com a causa da morte”, diz Domit. Segundo a pesquisadora, como o animal foi encontrado em estado de decomposição avançada, é mais difícil de entender de maneira completa a causa da morte.



A baleia-fin é a segunda maior espécie encontrada nos oceanos, atrás apenas da baleia azul, e faz parte tanto da lista brasileira quanto da mundial de animais ameaçados de extinção. Nos últimos anos, os registros de animais marinhos, como baleias, golfinhos, tartarugas e aves marinhas, encalhados no litoral brasileiro vem crescendo.



“Tem sido algo muito mais frequente do que nós esperávamos e gostaríamos, porque estamos falando, em geral, de espécies ameaçadas de extinção, espécies que já estão em tamanho reduzido e são submetidas a diferentes tipos de impactos, principalmente antropogênicos”, afirma a pesquisadora.