Azul recebe doações para o RS em 160 aeroportos e nas lojas da Azul Viagens

A Azul estabeleceu postos de arrecadação de mantimentos para doações para o Rio Grande do Sul. As unidades estão localizadas em 160 aeroportos em que a aérea opera e nas 103 lojas da Azul Viagens ao redor do País. Os materiais serão transportados diretamente para o Estado por aeronaves da companhia.

Segundo a Assistência Social da Prefeitura de Porto Alegre, os itens mais necessários para doação são alimentos não perecíveis e cestas básicas, itens de higiene pessoal – como pasta e escovas de dentes -, roupas de cama e banho e água mineral.

Ontem, 5, a Azul Conecta realizou um voo abastecido com itens essenciais para os impactados e, nesta segunda-feira, 6, realizará uma segunda operação que partirá de Jundiaí com destino ao aeródromo de Belém Novo com mais itens essenciais e antenas Starlink, doadas pelo governo de Minas Gerais, que auxiliarão no restabelecimento de conectividade nas regiões mais afetadas.

A Azul Conecta também opera hoje dois voos humanitários entre Florianópolis e Belém Novo com itens essenciais, sendo cada um deles com 1 tonelada. A companhia estuda, ainda, novas operações adicionais para transportar as doações.

Por via terrestre, a Azul está deslocou uma carreta completamente abastecida, partindo de Navegantes com destino a Viamão, com 17 toneladas de donativos. Outro veículo partiu de Florianópolis para o mesmo destino.

Estadão Conteúdo