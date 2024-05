Câncer no sistema nervoso: dados apontam mais de 11 mil novos casos por ano

Dados mais recentes do Instituto Nacional de Câncer (Inca) indicam que cerca de 11 mil novos casos de câncer do Sistema Nervoso Central (SNC) – que inclui o cérebro e a medula espinhal [link: https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tipos/sistema-nervoso-central] – devem surgir por ano no Brasil, sendo mais de 6 mil em homens, conforme levantamento de 2022. De acordo com o instituto, o câncer no SNC representa de 1,4% a 1,8% de todos os tumores malignos do mundo, sendo que 88% dos casos ocorrem no cérebro.

No caso de crianças, os dados também preocupam. De acordo com pesquisa realizada na universidade de Harvard, os tumores do sistema nervoso central são o segundo câncer mais comum em crianças com menos de 15 anos de idade – caso se considere as leucemias e câncer de sangue – e a principal causa de morte nesta faixa etária. No caso de câncer sólidos, é o primeiro colocado como mais frequente em crianças.

O diagnóstico precoce é de fundamental importância, sendo preciso observar desde cedo os sintomas e sinais mais comuns da doença. “O câncer pode se manifestar com sinais de aumento da pressão intracraniana, como dor de cabeça, vômitos e sonolência”, explica o neurocirurgião do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB), Benício Oton Lima.

Além disso, o especialista explica que fraquezas de um membro, confusão mental, déficit visual e epilepsia – uma doença marcada por convulsões – podem estar relacionadas ao tipo de câncer. “Importante também que esses sinais ou sintomas, com pouco de tempo de evolução, indicam que o tumor está crescendo mais rápido”, alerta.

Atualmente, entende-se que o câncer de cérebro pode ser causado por diversos fatores, desde alterações genéticas até as adquiridas durante a vida, por predisposição ou exposição. Por exemplo, observa-se que algumas causas ambientais e ocupacionais geram maior risco de tumores no SNC, como exposição à radiação, a arsênico, chumbo, mercúrio, óleo mineral e outros.

Tratamento

Tumores no SNC possuem tratamento complexo e multidisciplinar. Em alguns casos, pode ser necessário procedimento cirúrgico para retirada do tumor ou de fragmento para biópsia. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece desde o acolhimento; cirurgia; diagnóstico radiológico; diagnóstico histopatológico; químio e radioterapia; e assistência social.

“A rede pública faz desde o diagnóstico com atendimento clínico e imagens, por meio de tomografia, ressonância e outros. O tratamento da lesão geralmente é cirúrgico e pode requisitar tratamento complementar com quimioterapia e radioterapia, se for indicado”, detalha o neurocirurgião Oton Lima.

Atendimento

Uma vez que sejam identificados sinais, a recomendação inicial é procurar ajuda médica, sendo que as portas de entrada são sempre as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). No entanto, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e hospitais regionais podem encaminhar os pacientes aos hospitais de referência para tratamento de câncer – o Hospital de Base (HB) e o HCB.

A equipe de atendimento é multidisciplinar, englobando oncologista, pediatra, neurocirurgião, anestesiologista, enfermagem, fisioterapeuta, neurofisiologista, nutricionista, odontológico, infectologista, patologista, neuro-radiologista e radioterapeuta.

Para mais informações, contate-nos pelo e-mail: [email protected]

Secretaria de Saúde do Distrito Federal | Assessoria de Comunicação