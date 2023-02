Asteroide entra na Terra e causa explosão de luz na Europa

Um asteroide entrou na atmosfera da Terra por volta das 4h da manhã (cerca de meia-noite, no horário de Brasília) no norte da França. O objeto, ao se chocar com a atmosfera terrestre, causou um clarão. O efeito também pôde ser visto em partes do Reino Unido. A agência de notícias Reuters reportou imagens da luminosidade na cidade inglesa de Brighton, localizada na beira do Canal da Mancha, que separa a Inglaterra da França. Vídeos foram postados em redes sociais mostrando como ocorreu o evento. Em um deles, é possível ver o astroide passando em um trajeto como uma linha branca. Em determinado momento, o corpo celestial causa um grande clarão amarelado e, depois, desaparece. Leia também Criança desaparece e homem morre levado por enxurrada em SP

A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) informou, no Twitter, que o asteroide era pequeno, com cerca de 1 m de diâmetro. O impacto, segundo a agência, era considerado seguro. Momentos anteriores ao evento, a ESA reportou que o asteroide iria se chocar contra a Terra. E assim ocorreu. Segundo a instituição, a predição é creditada a um caçador de asteroides chamado Krisztián Sárneczk. A agência explicou que essa foi somente a sétima vez que foi possível prever um impacto de um asteroide na atmosfera terrestre. Segundo a instituição, isso é um indicativo do avanço que a previsão desse tipo de evento vem tendo nos últimos anos ao redor do globo.