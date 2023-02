Anorexia nervosa: o papel da mente em distúrbios alimentares

De acordo com o especialista, é possível traçar relações íntimas entre os transtornos alimentares e desequilíbrios mentais

A anorexia nervosa é um distúrbio alimentar responsável por gerar uma preocupação obsessiva com o peso, o que gera alterações drásticas nos seus hábitos alimentares e comportamentos relacionados à comida, causando diversos problemas como desnutrição, excesso de ansiedade, desidratação e até mesmo depressão.

No entanto, as raízes da anorexia nervosa se encontram em aspectos neuropsicológicos pois uma das causas mais relacionadas à condição são as alterações neuroquímicas no cérebro, principalmente em relação à noradrenalina e serotonina.

De acordo com o Pós PhD em neurociências, Dr. Fabiano de Abreu Agrela, é possível traçar relações íntimas entre os transtornos alimentares e desequilíbrios mentais.

“Existem diversas evidências de que desequilíbrios cerebrais podem desencadear problemas alimentares, principalmente no sistema de recompensa, que é desregulado juntamente a visões distorcidas sobre seu corpo, tudo isso envolto em ansiedade, o que contribui para acentuar os sintomas. A relação entre cérebro e anorexia tem sido bastante abordada, por exemplo, uma pesquisa realizada com mais de 1,5 mil exames de ressonância magnética cerebral de mulheres feita por neurocientistas da Universidade de Bath, no Reino Unido, indicou que pacientes anoréxicos possuem reduções significativas em algumas medidas do cérebro, o que pode indicar uma perda de células ou conexões cerebrais”, analisa ele.

O doutor ainda exmplicou que fatores genéticos também podem influenciar no desenvolvimento da doença, assim como pode ser estimulada pela presença do narcisismo na sociedade, que incentiva as mulheres na busca pelo ‘corpo perfeito’. “Geralmente atingem pessoas de maior poder socioeconômico, que têm padrões mais elevados de conquistas, como também em jovens que já possuem transtornos relacionados à ansiedade”, completou.

O que é a anorexia nervosa?

A anorexia é um dos principais transtornos alimentares que gera distorções na autoimagem do indivíduo, fazendo-o acreditar que esteja obesa, embora esteja bem abaixo do peso, o que faz com que surjam alterações nos padrões alimentares, ela ocorre predominantemente em mulheres.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além de sintomas físicos claros como pele seca, perda drástica de gordura corporal, interrupção ou alteração de ciclos menstruais, tontura e constipação, a condição também pode desencadear graves problemas mentais, principalmente ansiedade, depressão, compulsões, hiperatividade e isolamento social.

Sobre o Dr. Fabiano de Abreu

Dr. Fabiano de Abreu Agrela Rodrigues, é um Pós-doutor e PhD em neurociências eleito membro da Sigma Xi, The Scientific Research Honor Society e Membro da Society for Neuroscience (USA) e da APA – American Philosophical Association, Mestre em Psicologia, Licenciado em Biologia e História; também Tecnólogo em Antropologia com várias formações nacionais e internacionais em Neurociências e Neuropsicologia. É diretor do Centro de Pesquisas e Análises Heráclito (CPAH), Cientista no Hospital Universitário Martin Dockweiler, Chefe do Departamento de Ciências e Tecnologia da Logos University International, Membro ativo da Redilat, membro-sócio da APBE – Associação Portuguesa de Biologia Evolutiva. Membro Mensa, Intertel e TNS.