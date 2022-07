Aposentadoria e salário mínimo podem chegar a R$ 1.302 com atualização da inflação

A política de correção maior do mínimo iniciada em 2006 considerava a inflação do ano anterior mais o crescimento do PIB

Cristiane Gercina

São Paulo, SP

Embora a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2023, aprovada nesta terça-feira (12) no Congresso, preveja o piso das aposentadorias e o salário mínimo em R$ 1.294, esse valor já está defasado e poderá chegar a R$ 1.302 no ano que vem, conforme nova estimativa de inflação divulgada pelo Ministério da Economia nesta quinta-feira (14).

O INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) de 2022 foi recalculado e subiu para 7,41%, conforme boletim macrofiscal da SPE (Secretaria de Política Econômica) de julho. Antes, o índice, que reajusta aposentadorias e salários no país, estava em 6,7%.

Embora as previsões do governo para o salário mínimo benefícios previdenciários sejam feitas neste ano, a correção exata dos valores só será conhecida em janeiro de 2023, quando o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgar a inflação de 2022.

Em 2022, o reajuste final foi divulgado pelo governo somente no dia 20 de janeiro.

O índice, hoje na casa de dois dígitos, deve cair um pouco nos próximos meses, conforme preveem analistas, com o teto de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para combustíveis e com a limitação da bandeira tarifária na luz. No entanto, os altos preços internacionais não darão trégua para a inflação em 2022.

Desde o governo de Michel Temer o salário mínimo não tem mais o ganho real, acima da inflação. A política de valorização do mínimo, que também é piso das aposentadorias, começou em 2006, no primeiro mandato de Lula (PT) e foi mantida até a saída de Dilma Rousseff (PT).

Fernando Henrique Cardoso (PSDB) chegou a dar reajuste acima da inflação em seu mandato para corrigir distorção de valores herdados da época da hiperinflação.

A política de correção maior do mínimo iniciada em 2006 considerava a inflação do ano anterior mais o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes. Quando o PIB estava zerado, o reajuste era apenas o da inflação. A regra foi modificada no governo Bolsonaro e tanto o salário mínimo quanto os demais benefícios agora recebem apenas a correção pelo INPC.

Na gestão de Bolsonaro, não só houve a desvinculação ao PIB, como também já ocorreu de o governo dar reajuste menor do que a inflação para o mínimo, a exemplo do que foi aplicado neste ano, quando o INPC fechou 2020 em 5,45%, e o mínimo subiu 5,26%.

VEJA PARA QUANTO PODE IR A APOSENTADORIA DO INSS EM 2023

Valor do benefício em 2022 (em R$); Para quanto pode ir em 2023 (em R$)

1.212; 1.302

1.300; 1.396

1.400; 1.504

1.500; 1.611

1.600; 1.719

1.700; 1.826

1.800; 1.933

1.900; 2.041

2.000; 2.148

2.100; 2.256

2.200; 2.363

2.300; 2.470

2.400; 2.578

2.500; 2.685

2.600; 2.793

2.700; 2.900

2.800; 3.007

2.900; 3.115

3.000; 3.222

3.100; 3.330

3.200; 3.437

3.300; 3.545

3.400; 3.652

3.500; 3.759

3.600; 3.867

3.700; 3.974

3.800; 4.082

3.900; 4.189

4.000; 4.296

4.100; 4.404

4.200; 4.511

4.300; 4.619

4.400; 4.726

4.500; 4.833

4.600; 4.941

4.700; 5.048

4.800; 5.156

4.900; 5.263

5.000; 5.371

5.100; 5.478

5.200; 5.585

5.300; 5.693

5.400; 5.800

5.500; 5.908

5.600; 6.015

5.700; 6.122

5.800; 6.230

5.900; 6.337

6.000; 6.445

6.100; 6.552

6.200; 6.659

6.300; 6.767

6.400; 6.874

6.500; 6.982

6.600; 7.089

6.700; 7.196

6.800; 7.304

6.900; 7.411

7.000; 7.519

7.087,22; 7.612,38