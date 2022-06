Após deixar governo, secretário de portos assume posto em gigante do setor

Suas funções abrangem análise de marco regulatório para concessões portuárias e avaliação de riscos em contratos atuais

Joana Cunha

São Paulo, SP

Após deixar o cargo de secretário nacional de Portos no mês passado, Diogo Piloni começa a informar o mercado sobre sua mudança para o setor privado. Vai ser consultor internacional da TIL (Terminal Investment Limited), da gigante MSC.

Como secretário, Piloni trabalhou na agenda de portos a serem concedidos como Itajaí, São Sebastião e Santos. O grupo tem planos de expandir suas atividades no Brasil, com participação em leilão.

Piloni afirma que terá atuação exclusiva em mercados fora do país para o Grupo TIL, multinacional com portfólio de investimentos em torno de US$ 3 bilhões na América Latina, fora o Brasil, e em Portugal.

Suas funções abrangem análise de marco regulatório para concessões portuárias e avaliação de riscos em contratos atuais, além de estudar expansão de investimentos em terminais gerenciados pela empresa em destinos como Panamá, Peru, Chile e Argentina.