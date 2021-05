A possível explicação para o problema seriam erros na extração do frasco, principalmente pelo uso de seringas inadequadas

Após investigação sobre uma possível redução da quantidade de doses nos frascos das vacinas da Coronavac, a Anvisa apontou falha técnica na envase do imunizante e que os frascos trazem 10 doses, como previsto.

A possível explicação para o problema seriam erros na extração do frasco, principalmente pelo uso de seringas inadequadas. De acordo com a avaliação, o uso de seringas de 3ml não seria o mais adequado para as vacinas, que possuem doses de 0,5ml.

O relatório aponta ainda que o mais adequado para a retirada e aplicação das doses são as seringas de 1ml que têm uma maior precisão para cada dose.

Para chegar a esta conclusão os técnicos da Anvisa realizaram uma inspeção na linha de envase da vacina CoronaVac, no Instituto Butantan que constatou que cada frasco tem entre 5,5 e 5,9ml, o equivalente a 10 doses, já considerada a margem de segurança necessária. Também foram realizados testes de extração e a avaliação de queixas relativas a seringas e agulhas, constantes no banco de dados da Anvisa.

Com informações do Ministério da Saúde