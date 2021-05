Anvisa e Butantan discutem protocolo da Butanvac

O documento, que ainda será apresentado, busca atender as exigências feitas pela agência em relação ao imunizante

A Anvisa e o Instituto Butantan discutiram, nesta segunda-feira (17), o novo protocolo clínico da vacina Butanvac. O documento, que ainda será apresentado, busca atender as exigências feitas pela agência em relação ao imunizante.

Na próxima quarta-feira (19/5), os técnicos da Agência e do Butantan darão seguimento ao diálogo e vão tratar sobre os documentos e exigências relativas a produção e controle de qualidade da vacina. Para a autorização de um estudo com seres humanos a Anvisa avalia tanto a proposta da pesquisa em si como os dados da vacina que será testada nas pessoas. No caso das vacinas que ainda não foram testadas em seres humanos esta é uma parte especialmente importante da análise.

Os aspectos técnicos pendentes fazem parte do conjunto de exigências feitas pela Anvisa no dia 26 de abril e encaminhados para a equipe técnica do Butantan responsável pelo desenvolvimento da Butanvac.

Com informações do Ministério da Saúde