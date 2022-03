ANP aprova consulta pública de edital da NTS para construção do Gasig

A Rota 3 visa escoar o gás natural do pré-sal e faz parte dos planos do governo de desenvolver o mercado do insumo no Brasil

A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou por unanimidade nesta quinta-feira, 17, a realização de uma consulta pública de 15 dias do edital da chamada pública incremental da Nova Transportadora do Sudeste (NTS), que visa a construção do gasoduto Itaboraí-Guapimirim (Gasig). Com 11 quilômetros e capacidade de 18,2 milhões de metros cúbicos por dia, o Gasig vai interligar o gás natural que será processado no Gaslub Itaboraí (ex-Comperj) à malha nacional de gasodutos. “Essa chamada pública está sendo esperada há muito tempo e quero ressaltar a importância desse projeto, que vai complementar o que chamamos de terceira rota de escoamento (Rota 3) a seguir o processamento e o transporte de gás natural, é um projeto de muita relevância”, disse a diretora Symone Araújo ao dar seu voto. A Rota 3 visa escoar o gás natural do pré-sal e faz parte dos planos do governo de desenvolver o mercado do insumo no Brasil, considerado o combustível da transição energética. Estadão Conteúdo