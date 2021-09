Americana de 71 anos é presa com 2 kg de cocaína no aeroporto de Guarulhos

Agentes foram acionados por funcionários do aeroporto, que analisaram as imagens das bagagens despachadas e suspeitaram do conteúdo

SÃO PAULO, SP

Uma americana de 71 anos foi presa pela Polícia Federal na terça-feira (28) com mais de 2 kg de cocaína em fundos falsos de sua mala de viagem no aeroporto internacional de Cumbica, em Guarulhos (Grande São Paulo). De acordo com a Polícia Federal, agentes foram acionados por funcionários do aeroporto, que analisaram as imagens das bagagens despachadas e suspeitaram do conteúdo. A passageira embarcaria em um voo com destino a Lisboa, em Portugal. Os policiais, então, conduziram a suspeita para a sede policial ao lado de testemunhas que acompanharam a revista nos pertences dela.



Dentro de um fundo falso, os policiais encontraram dois volumes contendo mais de 2 kg de cocaína. A mulher disse, segundo os policiais, que somente o cadeado que fechava a mala pertencia a ela e que a bagagem teria sido entregue por uma pessoa desconhecida. No relato, a mulher ainda conta que foi dito pela pessoa que lhe entregou a bagagem que alguém a procuraria no destino final, na cidade de Paris, na França. Ainda de acordo com o relato policial, a idosa afirma que não receberia nada pelo transporte da mala e também não sabia da existência da droga. A presa vai responder pelo crime de tráfico internacional de drogas.