Ambulantes em bloco do Rio dizem que Carnaval caiu em época ruim para as vendas

Matheus Rocha

Rio de Janeiro, RJ

Vendedores ambulantes relatam que o Carnaval em abril tem se mostrado ruim paras os negócios. O comerciante Marcelo da Silva, 46, diz que vendeu em torno de 12 adereços de Carnaval na quarta-feira (20), o primeiro dia da folia.

“Caiu numa data ruim, que é o meio para o final do mês. As pessoas estão sem dinheiro. Ontem, não foi tão bom assim, mas a gente saiu de casa um pouco mais cedo hoje e está melhorando.”

Até as 11h30 desta quarta, ele já havia conseguido vender 10 objetos. “Em três horas de trabalho, a gente conseguiu bater a venda de ontem.”

Gerli de Jesus, 38, diz que o movimento de ontem também foi bastante fraco. “Antigamente, a gente que é ambulante ganhava muito mais do que agora”, diz ela, acrescentando que o Carnaval deste ano caiu em uma época ruim para as vendas. “Está muito fraquinho. Muito pouco”

A exemplo do que aconteceu com Marcelo, ela diz que o lucro foi baixo no primeiro dia de Carnaval.

“Ontem foi péssimo. Eu fiquei rodando com a minha filha, mas só conseguimos até 2h da manhã R$ 20.

A vendedora diz, porém, que está quinta promete ser melhor. “Hoje, melhorou. Consegui até agora uns R$ 300.”