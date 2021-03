Amazonas zera fila de UTI e cede leitos a outros estados

A situação de calamidade só foi controlada após forte medida restritiva de isolamento social que proibiu a circulação da população por alguns dias

Após oitenta e seis dias de agonia e colapso na rede hospitalar, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas informou, nesta quarta-feira (24), que zerou fila de pacientes com Covid-19 que aguardavam leito de UTI em unidades de saúde do estado.

De acordo com o Uol, a pasta informou que no interior havia 7 pedidos de transferência de emergência. “Essa quantidade não é considerada fila, tendo em vista que há vagas e as remoções dependem apenas das condições clínicas dos pacientes e da logística de transporte”, explicou a secretaria.

A situação de calamidade só foi controlada após fortes medidas restritivas de isolamento social que proibiu a circulação da população por alguns dias. De acordo com a secretaria, a taxa de ocupação dos leitos de UTI para Covid está em 75%, sendo o menor índice das unidades da federação.

Durante o colapso da saúde no Amazonas, pacientes precisaram ser transferidos para outros estados. Agora com a situação controlada, o estado vai retribuir o apoio das unidades federativas

“As taxas de ocupação de leitos de UTI têm ficado abaixo de 80%, o que possibilitou a disponibilidade de 11 leitos de UTI e 16 leitos clínicos para pacientes de Rondônia e do Acre, na semana passada”, afirmou a secretaria.

“Nesta terça-feira foram ofertados mais seis leitos de UTI e 18 leitos clínicos para os dois estados, por meio da ‘Operação Gratidão’, realizada pelo governo do Amazonas em parceria com os Ministérios da Saúde e da Defesa”, finalizou a pasta.