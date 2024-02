Aluno morre esfaqueado e outro fica ferido em briga na porta de escola em Anápolis (GO)

Conforme o delegado, houve discussão e troca de ofensas entre os adolescentes, que marcaram de se encontrar no dia seguinte após a aula

Um aluno de 14 anos morreu e outro ficou ferido nesta terça-feira (20) durante briga entre familiares e estudantes na porta de uma escola em Anápolis (GO), a 60 km de Goiânia. Outro adolescente, não matriculado na instituição, também ficou ferido. Os três foram esfaqueados.

A briga aconteceu na saída do turno da manhã do Colégio Estadual Leiny Lopes de Souza, no bairro Calixtópolis. Segundo o delegado Wlisses Valentim, da Polícia Civil, a confusão começou na noite de segunda (19) durante um jogo online entre os estudantes.

Conforme o delegado, houve discussão e troca de ofensas entre os adolescentes, que marcaram de se encontrar no dia seguinte após a aula para uma briga.

Imagens da câmera de segurança de um comércio próximo, segundo Valentim, mostram dois grupos distintos um formado por cinco adolescentes e outro com um adolescente acompanhado do irmão de 20 anos e da mãe, de 43.

“Houve socos, troca de empurrões e pontapés e, em meio à briga, esse jovem de 20 anos lançou mão de uma faca e acabou esfaqueando três desses jovens. Um morreu no local. Os outros dois foram socorridos para hospitais”, disse o delegado, em vídeo divulgado pela Polícia Civil.

A mãe, ainda segundo o delegado, aparece nas imagens desferindo golpes de martelo nos adolescentes do grupo rival.

A Polícia Militar localizou a mãe e os dois filhos na residência da família e os levou para a central de flagrantes para serem ouvidos. O jovem e a mulher foram presos por homicídio e tentativa de homicídio, e o menor foi apreendido.

Na casa da família foram apreendidos o martelo e a faca usados na briga, segundo a polícia.

A Secretaria Estadual de Educação de Goiás diz que uma equipe multidisciplinar do Núcleo de Saúde e Segurança do Servidor e do Estudante, formada por psicólogos e assistentes sociais, está no colégio prestando auxílio a alunos, professores e familiares.

A pasta afirma que a escola funcionou normalmente nesta quarta-feira (21) a pedido das famílias de alunos, que alegaram não ter com quem deixar os estudantes em casa.