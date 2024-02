Blinken diz a Lula que discorda de declarações sobre ‘genocídio’ em Gaza

“O secretário abordou o assunto (Gaza) e deixou claro que não concordamos com essas declarações”, disse o funcionário

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, expressou, nesta quarta-feira (21), que “discorda” das declarações do presidente Lula, nas quais o mandatário acusou Israel de cometer um “genocídio” na Faixa de Gaza, disse um funcionário do Departamento de Estado.

“O secretário abordou o assunto (Gaza) e deixou claro que não concordamos com essas declarações”, disse o funcionário, após um encontro entre Blinken e Lula em Brasília, antes de uma reunião de ministros das Relações Exteriores do G20 no Rio de Janeiro.

