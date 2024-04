Agência do Banco do Brasil é alvo de ataque com explosivos em São Pedro (SP)

FRANCISCO LIMA NETO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Uma agência do Banco do Brasil foi atacada com explosivos por criminosos na cidade de São Pedro, interior de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (8), de acordo com a Polícia Militar. Ninguém havia sido preso até a publicação deste texto.



A agência fica na rua Valentim Amaral, no bairro Santa Cruz, e foi atacada por volta das 3h. Cerca de dez homens fortemente armados chegaram ao local em ao menos quatro veículos.



Não se sabe se os criminosos conseguiram acessar o cofre, nem se levaram valores dos caixas eletrônicos.

O grupo quebrou o vidro da fachada para entrar no prédio e instalar os explosivos. Parte do teto e paredes da agência foram destruídos e o local ficou cheio de escombros.



A PM foi acionada e houve troca de tiros com os criminosos, que fugiram. Ninguém ficou ferido.



De acordo com a a SSP (Secretaria da Segurança Pública), os militares suspeitaram de uma movimentação no interior da agência bancária e constataram que havia seis criminosos no cofre do banco. Eles atiraram contra os policiais e conseguiram fugir.



Ainda segundo a pasta, foram acionados batalhões de cidades próximas e apoio do helicóptero Águia, bem como do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais), por conta de explosivos deixados no interior da agência.



A agência e as ruas do entorno foram isoladas.



Nesse tipo de ataque, conhecido como novo cangaço, os criminosos escolhem atacar agências em municípios pequenos e tranquilos, geralmente menos policiados.



A assessoria de imprensa do Banco do Brasil afirma que sempre colabora com as investigações policiais e atua para regularizar o atendimento no menor tempo possível em casos deste tipo.



“Cabe destacar que, de forma alternativa, os clientes e usuários de agências afetadas podem contar com atendimento via aplicativo do BB, em agências próximas ou em correspondentes bancários”, diz o banco.



A ocorrência está em andamento e será apresentada posteriormente na Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) de Piracicaba.