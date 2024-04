Pai de menina que morreu baleada no trânsito disputou ‘racha’ com suspeito

THAÍS AUGUSTO E PEDRO VILAS BOAS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

O pai da menina Melissa, que morreu baleada durante uma briga de trânsito em Minas Gerais, disputou “racha’ com o atirador, concluiu a polícia.



O pai de Melissa e o suspeito do crime disputaram um racha por 25 km. Caso foi na rodovia Fernão Dias, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Além do pai, estavam no carro Melissa, de seis anos, o irmão dela, de três anos, e a avó.



Eles correram pela estrada até o carro da família ser fechado pelo veículo do suspeito. O inquérito foi finalizado em março e teve o resultado divulgado nesta segunda-feira (8).



“Assim que retorna para a rodovia [após o pai de Melissa ter pressionado o outro carro para marginal], o suspeito emparelha os carros, abaixa o vidro e efetua o disparo”, diz o delegado Italo de Almeida.

Racha começou após os dois, que dirigiam de forma imprudente, se encontrarem em um trecho da rodovia. O pai de Melissa disse à polícia que ingeriu bebida alcoólica. A disputa não teria sido previamente combinada, apontou a investigação.



Apesar da conduta imprudente, Polícia Civil não indiciou o pai de Melissa. O delegado explicou que ele não fez o teste de bafômetro após o crime, que atestaria a ingestão de bebida alcoólica, e as câmeras analisadas pelos policiais, a maioria privada, não indicou a velocidade exata em que cada motorista dirigia. Também não havia radar no trecho.



“Ele já foi responsabilizado com a morte da filha. Essas informações levantadas pela delegacia não são suficientes para gerar responsabilidade do pai”, explicou o delegado.



O autor do disparo é CAC (Caçadores, Atiradores esportivos e Colecionadores de armas). Porém, segundo o delegado, ele não possuía autorização para porte, ou seja, carregar a arma fora de casa ou local de trabalho.



A polícia prendeu no sábado (6) o suspeito de atirar em Melissa. O Ministério Público de Minas Gerais já formalizou denúncia à Justiça.