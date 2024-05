Aeroporto de Porto Alegre tem aviso de voos suspensos até 30 de maio

O Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, segue com operações suspensas por tempo indeterminado, segundo a Fraport Brasil, empresa que administra o aeroporto, por causa das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul.

O Estado enfrenta seu maior desastre climático, com 83 mortos e 111 desaparecidos. Ao menos 364 municípios foram afetados, de acordo com a Defesa Civil do Estado. Ruas em Porto Alegre permanecem tomadas pelas águas do Rio Guaíba. O aeroporto está fechado desde sexta-feira, 3.

Os aeroportos de Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas e Santo Ângelo estão operando, mas podem ser impactados pelas condições meteorológicas no Estado, de acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear). Pelotas é um dos municípios com alerta de inundações nos próximos dias, diante do aumento de nível da Lagoa dos Patos.

A concessionária informou que, em cumprimento à legislação aeroportuária, nesta segunda-feira, 6, foi foi emitido um Notam (Notice to Airman) com data final em 30 de maio. “Trata-se de um documento, reconhecido internacionalmente, que tem a finalidade de divulgar alterações e restrições temporárias que possam ter impacto nas operações aéreas”, disse a concessionária.

No Brasil, a divulgação é feita pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), ligado à Aeronáutica.

Conforme a empresa, o aviso se destina às empresas e instituições relacionadas à aviação e pode ser alterado a qualquer momento. “Esclarecemos que não há previsão de retomada das operações.”

A Fraport Brasil pede que os passageiros que entrem em contato com a sua companhia aérea para mais informações sobre os seus voos.

A Abear também informou que o Aeroporto Salgado Filho está fechado por tempo indeterminado, com todas as operações suspensas.

“Para a segurança de todos, o terminal de passageiros está fechado. As associadas Abear cancelaram os voos com origem e/ou destino para Porto Alegre e flexibilizaram as regras de remarcação e reembolso. Os passageiros devem entrar em contato com a companhia aérea para remarcação ou reembolso dos bilhetes com origem e/ou destino para a capital gaúcha”, disse a associação.

Estadão Conteúdo