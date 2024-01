Advogada e cliente são mortos a tiros após deixarem delegacia no Rio Grande do Norte

Segundo testemunhas relataram à Polícia Militar, a dupla estava no carro da advogada, um HB20, a cerca de 600 metros da delegacia

CAUE FONSECA

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS)

A advogada Brenda dos Santos Oliveira, 26, e seu cliente Janielson Nunes de Lima, 25, foram assassinados nesta terça (30) após deixarem a delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio, no Rio Grande do Norte. O município de 22.177 habitantes fica no agreste do estado, a cerca de 75 km de Natal.

Segundo testemunhas relataram à Polícia Militar, a dupla estava no carro da advogada, um HB20, a cerca de 600 metros da delegacia, quando foi alvejado em movimento, com diversos tiros. Fora de controle, o veículo colidiu com um ônibus, e os dois morreram na hora.

Minutos antes, a advogada havia publicado em seu perfil no Instagram um story (post temporário) acompanhando seu cliente e localizando a delegacia, segundo a polícia.

Horas antes, Janielson Lima havia sido localizado pela PM em Arez, a cerca de 45 km de Santo Antônio, e levado à delegacia por suspeita de envolvimento no assassinato de um jovem durante uma vaquejada, na madrugada do último domingo (28).

Segundo a Polícia Civil, Lima foi liberado por não existir mandado de prisão contra ele, tampouco flagrante.

Entidades da advocacia se manifestaram e repudiaram o crime.

A OAB-RN (Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Norte) emitiu nota dizendo que “o crime contra uma advogada em seu exercício profissional, além de uma violência bárbara, é um ataque direto ao Estado Democrático de Direito”.

No texto, a OAB promete assistência à família e pede “ao secretário de Segurança Pública do Estado [Francisco Araújo] o acompanhamento rigoroso das investigações”.

O IAB (Instituto dos Advogados Brasileiros) também emitiu nota sobre o caso. “Toda forma de violência contra a advocacia é uma afronta aos direitos fundamentais e ao pleno exercício da cidadania.”

Os investigadores apuram a ligação do crime com o assassinato de João Victor Bento da Costa, 19.

Segundo a polícia, o jovem participava de uma vaquejada no Parque Maria Salete, também em Santo Antônio, quando foi morto.

Ele estava no estacionamento do parque e foi abordado por dois homens que se aproximaram de moto e dispararam ao menos três tiros, um deles pelas costas.