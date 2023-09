Adolescente é suspeito de liderar grupo que hackeou a polícia

O adolescente disse que criou um programa de computador que permite acesso a qualquer site privado ou público

O grupo criminoso que comercializava mais de 20 milhões de logins e senhas da polícia, do Exército e da Justiça pode ser liderado por um adolescente de apenas 14 anos.

De acordo com as informações da Polícia Civil de São Paulo, são cinco as pessoas suspeitas de integrarem o grupo criminoso, sendo dois adolescentes e três maiores de 18 anos. Todos eles foram detidos em junho deste ano na Operação Lotter, mas liberados em seguida.

Em depoimento à Polícia, o adolescente suspeito de liderar o grupo disse que criou um programa de computador que permite acesso a qualquer site privado ou público. Assim, os criminosos conseguiram acesso a logins e senhas da Polícia Militar de São Paulo, da Polícia Federal, do Exército, do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Ministério Público de São Paulo.

Os envolvidos se conheceram em comunidades de jogos no Discord. O líder disse ainda que apenas acessava os sistemas por ‘curiosidade’.

Adriano Pitoscia, delegado que acompanha o caso, revelou que os demais investigados vendiam o acesso aos logins e senhas hackeados por preços que variavam entre R$ 200 e R$ 1.000.