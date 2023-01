“Acredito na capacidade dos deputados”, diz Celina sobre CPI na CLDF

O documento que abre a discussão foi lido em sessão extraordinária na Câmara nessa quarta-feira (18)

Elisa Costa

Depois de entregar uma obra no Riacho Fundo II, a governadora em exercício Celina Leão (PP) disse aos jornalistas que têm boas expectativas com relação à CPI instaurada na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) para apurar os ataques antidemocráticos que aconteceram nos dias 12 de dezembro de 2022 e no dia 8 de janeiro deste ano. “A CLDF sempre se comunica com o Poder Executivo com muito respeito, então eu acredito na capacidade dos deputados de fazer uma investigação séria, uma apuração correta, e trazer as respostas que a população aguarda. Não é uma CPI política”, explicou.

A líder interina no Buriti também foi questionada sobre uma recente declaração do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que criticou a atuação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Em resposta, Celina defendeu a instituição: “Acho que a Polícia Militar como instituição nunca falhou, as falhas cometidas naquele dia foram de homens, inclusive o inquérito está apurando. Estamos com 52 policiais feridos, houve um erro de comando, de estratégias”, pontuou.

A progressista não tem mantido contato com o governador Ibaneis Rocha (MDB), devido a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, mas contou que ele recebe o auxílio de sua equipe jurídica nesse momento. Ela tem certeza de que o emedebista está “buscando um dos dos melhores caminhos para comprovar sua inocência diante desses fatos”. Ibaneis está afastado do cargo desde o dia 9 de janeiro, um dia após a invasão e depredação das sedes dos três Poderes, em Brasília.