Ação da PM termina com adolescente morto no Rio de Janeiro

Na noite de ontem (6), Thiago Menezes Flausino, um adolescente de apenas 13 anos foi morto com vários tiros durante ação policial na Cidade de Deus, comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro. De acordo com as testemunhas, os tiros foram disparados por policiais e atingiram o jovem, que estava em cima de uma moto.

O menino não tinha envolvimento com o crime e, segundo os familiares, estudava, jogava futebol e frequentava a igreja.

O tio da vítima disse que ele e outro amigo estavam em cima da motocicleta. “Eram duas crianças na moto. Estavam erradas por estar na moto, mas não estavam levando perigo para os policiais”, disse ele ao NGB News.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, as equipes do Batalhão de Polícia de Choque realizavam policiamento quando dois homens que passavam de moto atiraram contra a guarnição, e então, começou um confronto. Um indivíduo acabou sendo atingido e não resistiu aos ferimentos, e não há informações sobre o outro.

Uma pistola calibre .9mm teria sido apreendida no local, que foi isolado. A Delegacia de Homicídios do RJ foi acionada. A perícia chegou por volta das 3h30 desta segunda (7).

Em outro canto da cidade, em Santo Amaro, Zona Sul, um jovem morreu baleado na madrugada de domingo. Ele saía de um baile funk quando foi atingido por um PM.

Guilherme Lucas Martins Matias comemorava o aniversário de 26 anos junto com três amigos. Na volta para casa, em Santa Teresa, no centro, o veículo em que estavam foi atingido por tiros disparados por um policial militar. A corporação não identificou o agente.

Os outros três ocupantes do carro ficaram feridos e foram levados ao hospital municipal Souza Aguiar.

A Polícia Militar instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias da morte.

No último dia 2, muma aço conjunta das polícias Civil e Militar deixou 10 mortos e quatro ferifdos no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio. As forças de segurança alegam que as vítimas eram suspeitas de envolvimento com o tráfico.