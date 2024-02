Abilio sempre trabalhou para o Brasil dar certo, diz Tarcísio de Freitas

“Via nele alguém sempre torcendo para ver o Brasil dar certo, afirmou o governador em sua conta no X, antigo Twitter

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lamentou no final da noite deste domingo, 18, a morte do empresário Abilio Diniz. “Com enorme pesar, acabo de receber a notícia do falecimento de Abílio Diniz, por quem sempre tive uma grande admiração”, afirmou o governador em sua conta no X, antigo Twitter. “Via nele alguém sempre torcendo para ver o Brasil dar certo, e trabalhou toda sua vida para isso, gerando emprego pra muita gente, sem deixar de olhar para o próximo”, acrescentou.

Tarcísio ressaltou que o empresário “teve uma trajetória brilhante”: “Não só pelo seu empreendedorismo mas também pelo estilo de vida que inspirava muita gente a aspirar sua longevidade e energia”, declarou. “Que Deus o receba em sua infinita graça e conforte o coração de toda a sua família”, concluiu.

Abilio Diniz morreu neste domingo, na capital paulista.