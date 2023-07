3º lote da restituição do IR 2023 poderá ser consultado na segunda (24)

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet a partir da segunda-feira

A partir das 10h de segunda-feira (24), cerca de 5,6 milhões de contribuintes que receberão a restituição neste 3º lote poderão consultar os valores a serem creditados. De acordo com a Receita Federal, as restituições somarão R$ 7,5 bilhões, e serão pagas no dia 31 deste mês.

Desse valor, R$ 5,58 bilhões serão destinados a contribuintes com prioridade no recebimento, sendo:

16.536 contribuintes idosos acima de 80 anos;

95.047 contribuintes entre 60 e 79 anos;

9.740 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave;

30.700 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

3.879.049 contribuintes que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet a partir da segunda-feira e clicar na opção “Meu Imposto de Renda”. Em seguida, basta clicar em “Consultar a Restituição”.

Também está disponível nas lojas de aplicativo de tablets e smartphones o app que permite consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.