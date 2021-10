18 milhões de brasileiros não tomaram a 2ª dose da vacina contra a covid-19

Já com a segunda dose ou a dose única foram 116.192.968 pessoas, o que representa 65,6% da população

Segundo o Ministério de Saúde, mesmo com a queda de 10% no número de brasileiros atrasados com a segunda dose das vacinas contra a covid-19, ainda faltam cerca de 18 milhões para completar o ciclo em todo o país.

Até o momento, 153.640.236 pessoas tomaram a primeira dose, o que representa quase 87% do público alvo. Já com a segunda dose ou a dose única foram 116.192.968 pessoas, o que representa 65,6% da população.

90% menos casos e óbitos

O ministro de Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que, desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19 no Brasil, o número de casos e mortes em decorrência do vírus caíram 90% no Brasil. “Nesse período de sete meses em que estou à frente do Ministério da Saúde, nós tivemos uma redução de 90% dos casos e de 90% dos óbitos. Isso não é uma ação desse ministro, é uma ação do Sistema Único de Saúde”, defendeu o ministro.

A fala ocorreu nesta terça-feira (26), em Portugal, onde Queiroga foi convidado para ministrar uma aula magna na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa sobre o enfrentamento da pandemia no Brasil.